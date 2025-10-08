البنك المركزي الأذربيجاني: نعمل على ثورة رقمية وتوحيد مدفوعات رمز الاستجابة السريعة

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

يتخذ البنك المركزي الأذربيجاني خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي في القطاع المالي بالبلد حيث أعلن المدير العام للبنك المركزي وصال خليلوف في كلمة ألقاها في منتدى باكو فينتك 2025 أن البنك يعمل حالياً على مشروع تنظيم مدفوعات رمز الاستجابة السريعة.

وأكد خليلوف أنهم أجروا مناقشات مكثفة حول توحيد نظام المدفوعات في البلد فيما وصف المدير العام هذا المشروع بأنه "فرصة عظيمة لتطوير قطاع الفينتك" مشدداً على أن البنك المركزي يعمل بجد على تطوير المنصات التي تقدم هذه الإمكانيات المبتكرة.