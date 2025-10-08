جمعية فينتك الأذربيجانية تعزز التعاون مع نظيرتها التركية وشركة استشارات دولية

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

وقعت جمعية فينتك الأذربيجانية مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية (فينتك).

وتم توقيع الوثيقتين بين جمعية فينتك الأذربيجانية وبين جمعية فينتك التركية وبين شركة استشارات دولية.

وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الشراكة في قطاع الفينتك وتشجيع الحلول المبتكرة وتوسيع تبادل الخبرات ومن المقرر أن تسهم الاتفاقيتان في تطوير التكنولوجيا المالية على الصعيدين المحلي والدولي.