"المدن الذكية" تحت التهديد: مسؤول بالداخلية الأذربيجانية يكشف استهداف 600 ألف جهاز إنترنت الأشياء بشبكة "ميراي"

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

سلط رئيس قسم مكافحة الجريمة السيبرانية بوزارة الداخلية الأذربيجانية يوسف حسينوف الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه أنظمة المدن الذكية مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم السيبرانية العالمية تستهدف حالياً أجهزة إنترنت الأشياء.

وكشف حسينوف في حلقة نقاش بعنوان "ساحة لعب جديدة للمجرمين السيبرانيين: المدن الذكية" أن ما يقرب من 600 ألف جهاز إنترنت أشياء وقع ضحية لشبكة "ميراي" الشهيرة العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً لأول مرة بهجوم حجب خدمة موزع وصل حجمه إلى 6ر5 تيرابايت في الثانية.

وعلى الرغم من إقراره بفائدة هذه الأجهزة حيث تزيد كاميرات المراقبة وأجهزة أخرى من كشف الجرائم بنسبة 30-40 في المائة حذر المسؤول الأذربيجاني من التراخي في الإجراءات الأمنية.

وأكد حسينوف على أهمية التدابير الأمنية في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي تجزئة الأجهزة والتحديث المنتظم للبرامج والتخلص من العامل البشري. واستناداً إلى الإحصاءات فإن 70 في المائة من الجرائم السيبرانية مرتبطة بـالعامل البشري، بينما تعود 60 في المائة إلى البرامج القديمة، مما يستدعي التزاماً صارماً بقواعد السلامة من قبل الدولة والمواطنين على حد سواء.