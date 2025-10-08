"المدن الذكية" تحت التهديد: مسؤول بالداخلية الأذربيجانية يكشف استهداف 600 ألف جهاز إنترنت الأشياء بشبكة "ميراي"
باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج
سلط رئيس قسم مكافحة الجريمة السيبرانية بوزارة الداخلية الأذربيجانية يوسف حسينوف الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه أنظمة المدن الذكية مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم السيبرانية العالمية تستهدف حالياً أجهزة إنترنت الأشياء.
وكشف حسينوف في حلقة نقاش بعنوان "ساحة لعب جديدة للمجرمين السيبرانيين: المدن الذكية" أن ما يقرب من 600 ألف جهاز إنترنت أشياء وقع ضحية لشبكة "ميراي" الشهيرة العام الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً لأول مرة بهجوم حجب خدمة موزع وصل حجمه إلى 6ر5 تيرابايت في الثانية.
وعلى الرغم من إقراره بفائدة هذه الأجهزة حيث تزيد كاميرات المراقبة وأجهزة أخرى من كشف الجرائم بنسبة 30-40 في المائة حذر المسؤول الأذربيجاني من التراخي في الإجراءات الأمنية.
وأكد حسينوف على أهمية التدابير الأمنية في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي تجزئة الأجهزة والتحديث المنتظم للبرامج والتخلص من العامل البشري. واستناداً إلى الإحصاءات فإن 70 في المائة من الجرائم السيبرانية مرتبطة بـالعامل البشري، بينما تعود 60 في المائة إلى البرامج القديمة، مما يستدعي التزاماً صارماً بقواعد السلامة من قبل الدولة والمواطنين على حد سواء.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
رئيس أذربيجان يصل الى طاجيكستان
- [11:50]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:10]
الرئيس علييف يشكر البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ
- 08.10.2025 [22:28]
أذربيجان تختتم ألعاب رابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بـ 184 ميدالية
- 08.10.2025 [20:10]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
- 08.10.2025 [20:07]
أذربيجان وألمانيا تناقشان التعاون المالي وإدارة الديون المستدامة
- 08.10.2025 [19:35]
المحكمتان الدستوريتان في أذربيجان وهنغاريا تعززان التعاون الثنائي
- 08.10.2025 [19:04]
مشروع مشترك مع البنك الدولي: تدريب 800 نازح سابق على المهن في أذربيجان
- 08.10.2025 [18:55]
مدعي أذربيجان العام يعقد اجتماعات ثنائية في جدة
- 08.10.2025 [17:55]
رئيس اللجنة الأذربيجانية يناقش السلام والتسامح مع رئيس مجلس شيوخ يوتا
- 08.10.2025 [15:34]
العودة الكبرى: قافلة أخرى من النازحين يعودون الى قرية خانيوردو لخوجالي
- 08.10.2025 [14:57]
أوزبكستان ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب
- 08.10.2025 [14:41]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد البرلمان الكرواتي
- 08.10.2025 [13:49]
رئيس برلمان كرواتيا يزور ضريح الزعيم الوطني و مقابر الشهداء
- 08.10.2025 [12:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني عشر
- 08.10.2025 [12:24]
وفد أذربيجان يحضر الجلسة السنوية الـ71 للجمعية البرلمانية للناتو
- 08.10.2025 [12:23]
تركيا وقطر تشاركان في مفاوضات مصر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
- 08.10.2025 [12:19]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.10.2025 [11:00]
سعر الذهب في الأسواق العالمية يتجاوز 4 آلاف دولار مرة أخرى
- 08.10.2025 [10:52]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 08.10.2025 [10:46]
اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
- 07.10.2025 [19:45]
رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [19:11]
رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [18:51]
لاعبات المبارزة الأذربيجانيات يتأهلن لنهائيات ألعاب رابطة الدول المستقلة
- 07.10.2025 [16:21]
الرئيس إلهام علييف: إحدى النتائج المهمة لقمة واشنطن افتتاح ممر زنكزور
- 07.10.2025 [16:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي عشر
- 07.10.2025 [16:00]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الاتحاد الروسي
- 07.10.2025 [14:46]
الرئيس إلهام علييف: من المهم للغاية أن تعمل الدول التركية كمركز قوة موحد
- 07.10.2025 [14:09]
بحث الوضع الراهن لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وكازاخستان
- 07.10.2025 [13:54]