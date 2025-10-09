أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

أجرى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف زيارة عمل الكويت التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات بهدف توسيع التعاون الاقتصادي.

والتقى الوزير جباروف وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة عبد الله ضاحي العجيل العسكر حيث استعرضا أولويات التعاون الاقتصادي وتم التأكيد على أهمية زيادة التجارة والاستثمارات وتنويع العلاقات التجارية بمبادرات ومشاريع جديدة. كما جرى تقديم معلومات حول بيئة الأعمال المواتية وفرص الاستثمار في المناطق الصناعية بأذربيجان، لا سيما في مجالات إدارة المياه والنفايات والنقل والزراعة والطاقة المتجددة ضمن آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما التقى الوزير جباروف وزير النفط الكويتي طارق سليمان أحمد الرومي وشهد الاجتماع إعراب الجانبين عن ارتياحهما من تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتم تقييم آفاق التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والمشاركة في مشاريع المعالجة. وتم التأكيد على دور أذربيجان كشريك مستقر في قطاع الطاقة ومساهم رئيسي في أمن الطاقة الإقليمي.

كما عقد الوزير جباروف اجتماعات مع رئيس مجموعة "الشاية غروب" محمد الشايع ومع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بوخمسين غروب القابضة" عماد بوخمسين حيث شهدت هذه الاجتماعات مناقشات التعاون المحتمل في حلول الأعمال المبتكرة ونقل الخبرات الدولية وتطبيقها في قطاعات التجزئة والخدمات والسياحة في أذربيجان مع التركيز على تطوير القطاع غير النفطي.