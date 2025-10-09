ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

الاتصال بالمؤلف
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:10]
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:05]
أذربيجان تعزز شراكاتها التجارية والطاقية مع الكويت
- 09.10.2025 [20:30]
وزراء دفاع تركيا وأذربيجان وجورجيا يعقدون اجتماعا ثلاثيا
- 09.10.2025 [20:21]
الرئيس علييف: هناك ديناميكية جيدة في زيادة التبادل التجاري مع روسيا
- 09.10.2025 [19:43]
بوتين يعرب عن أمله في استمرار علاقات روسيا وأذربيجان "بروح التحالف"
- 09.10.2025 [19:17]
وجدة: تنظيم لقاء فكري حول موضوع "المغرب الكبير كأفق للتفكير"
- 09.10.2025 [14:48]
حمام "شوكاك" التاريخي في كنجة يتحول إلى متحف يعود لعام 1606م
- 09.10.2025 [13:52]
رئيس وزراء جورجيا: الإعلام الغربي يُدار بالكامل من جهة واحدة
- 09.10.2025 [13:32]
العودة الكبرى: آغدره تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 09.10.2025 [12:43]
تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الأنواع المحمية بالمغرب
- 09.10.2025 [12:34]
ملجأ مليء بالأسرار: مغارات ناريمانكند في قوبوستان كانت منقذ سكانها عام 1918م
- 09.10.2025 [12:29]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث عشر
- 09.10.2025 [12:15]
الرئيس علييف يدعو الأمم المتحدة لتكثيف الجهود بشأن مشكلة المفقودين
- 09.10.2025 [12:12]
أذربيجان تعلن اكتشاف مقبرة جماعية أخرى في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني
- 09.10.2025 [12:08]
ذربيجان تعلن تحديد هوية 251 مفقود والعثور على رفات ما يقرب من 800 شخص
- 09.10.2025 [11:59]
ترامب يخطط زيارة إسرائيل في الأيام القادمة
- 09.10.2025 [11:54]
رئيس أذربيجان يصل الى طاجيكستان
- 09.10.2025 [11:50]
الرئيس الأمريكي: قلت لنتنياهو إن إسرائيل لا يمكنها محاربة العالم
- 09.10.2025 [11:41]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 70 دولارا
- 09.10.2025 [11:20]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 09.10.2025 [11:07]
انطلاق مؤتمر دولي في باكو حول "توحيد الجهود لحل مشكلة المفقودين"
- 09.10.2025 [10:54]
ترامب يعلن عن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة السلام بين إسرائيل وحماس
- 09.10.2025 [10:43]
سجل بطولي: تحرير هادروت فتح الباب أمام أذربيجان نحو شوشا
- 09.10.2025 [09:51]
الرئيس علييف يشكر البلدان الشقيقة على دعمها لإعادة إعمار قراباغ
- 08.10.2025 [22:28]
أذربيجان تختتم ألعاب رابطة الدول المستقلة في المركز الثاني بـ 184 ميدالية
- 08.10.2025 [20:10]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور تركيا
- 08.10.2025 [20:07]
أذربيجان وألمانيا تناقشان التعاون المالي وإدارة الديون المستدامة
- 08.10.2025 [19:35]
المحكمتان الدستوريتان في أذربيجان وهنغاريا تعززان التعاون الثنائي
- 08.10.2025 [19:04]
مشروع مشترك مع البنك الدولي: تدريب 800 نازح سابق على المهن في أذربيجان
- 08.10.2025 [18:55]
مدعي أذربيجان العام يعقد اجتماعات ثنائية في جدة
- 08.10.2025 [17:55]
رئيس اللجنة الأذربيجانية يناقش السلام والتسامح مع رئيس مجلس شيوخ يوتا
- 08.10.2025 [15:34]
العودة الكبرى: قافلة أخرى من النازحين يعودون الى قرية خانيوردو لخوجالي
- 08.10.2025 [14:57]
أوزبكستان ضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب
- 08.10.2025 [14:41]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد البرلمان الكرواتي
- 08.10.2025 [13:49]
رئيس برلمان كرواتيا يزور ضريح الزعيم الوطني و مقابر الشهداء
- 08.10.2025 [12:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني عشر
- 08.10.2025 [12:24]
وفد أذربيجان يحضر الجلسة السنوية الـ71 للجمعية البرلمانية للناتو
- 08.10.2025 [12:23]
تركيا وقطر تشاركان في مفاوضات مصر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
- 08.10.2025 [12:19]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.10.2025 [11:00]
سعر الذهب في الأسواق العالمية يتجاوز 4 آلاف دولار مرة أخرى
- 08.10.2025 [10:52]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 08.10.2025 [10:46]
اعتماد "إعلان غابالا" وانتقال رئاسة منظمة الدول التركية إلى أذربيجان
- 07.10.2025 [19:45]
رئيس وزراء هنغاريا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [19:11]
رئيس تركيا يختتم زيارته اذربيجان
- 07.10.2025 [18:51]