الاتحاد الأوروبي يناقش آفاق ممر زنكزور

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

شارك وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف في الجلسة الثانية من الحوار رفيع المستوى حول النقل بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للوزارة أن الاجتماع شهد مناقشة آفاق ممر زنكزور وكذلك الدعم المحتمل من الاتحاد الأوروبي لتطوير البنية التحتية للنقل في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

كما جرى تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجالات النقل الجوي والبحري والبري إضافة إلى بحث الإمكانيات الحالية والمبادرات الجديدة لتوسيع روابط النقل.