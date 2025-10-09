الاتحاد الأذربيجاني للجودو يعلن تشكيلة المنتخب لجائزة المكسيك الكبرى

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن الاتحاد الأذربيجاني للجودو عن تشكيلة منتخب أذربيجان للجودو للمشاركة في بطولة لجائزة المكسيك الكبرى التي ستقام في مدينة غوادالاخارا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الاتحاد أن المنتخب يضم 11 لاعبا في 7 فئات وزنية وهم أحمد يوسفوف وبالا بك أغاييف كلاهما في الوزن الـ60 كغ ورسلان باشاييف وياشار نجفوف كلاهما في الوزن الـ 66 كغ وهدايت حيدروف ورشيد محمد علييف كلاهما في الوزن الـ 73 كغ ووصال قلندرزاده وزِليم تشكايف كلاهما في الوزن الـ 81 كغ ومراد فَتييف في الوزن الـ 90 كغ وزِليم كوتسوُييف في الوزن الـ100 كغ وأوشانقي كوكاوري في الوزن الزائد عن الـ100 كغ.

وسيتنافس في بطولة الجائزة الكبرى التي ستقام بين 17 و19 أكتوبر 248 رياضي ومنهم 154 لاعب و96 لاعبة من 35 بلدا.