ارتفاع صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي بنسبة 8 في المائة تقريبا

باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مركز تحليل الاتصالات والإصلاحات الاقتصادية أن صادرات أذربيجان من القطاع غير النفطي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 لتصل إلى 2.6 ملياري دولار .

وجاء في "مراجعة الصادرات" الصادرة عن المركز لشهر أكتوبر أن صادرات المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 841.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وسجلت بعض المنتجات ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى ومنها السكر الذي ارتفع بمقدار 14.9 مليون دولار، أي بنسبة 46.9 في المائة والفواكه والخضروات التي ارتفعت بمقدار 143.7 مليون دولار، أي بنسبة 31.3 في المائة وكذلك منتجات الصناعات الكيميائية التي ارتفعت بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 45.6 مليون دولار.

كما بلغت صادرات المنتجات الزراعية 667.1 مليون دولار بزيادة قدرها 27.8 في المائة بينما بلغت الصادرات الزراعية الصناعية 233.1 مليون دولار. وإجمالاً، ارتفعت الصادرات المشتركة للمنتجات الزراعية والزراعية الصناعية بنسبة 19.2 في المائة لتصل إلى 900.2 مليون دولار.