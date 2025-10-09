أذربيجان تعثر على رفات 10 أشخاص أو أكثر في أغدره تعود لحرب قراباغ الأولى

أغدره، 10 أكتوبر، (أذرتاج)

كشف موظف لجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الأسرى والمفقودين والرهائن زؤور إسماعيلوف للصحفيين في أغدره أن عمليات البحث في أراضي قرية بالليقايا التابعة لولاية أغدره أسفرت عن العثور على رفات تعود إلى 10 أشخاص أو أكثر.

وأوضح إسماعيلوف أن المنطقة التي عُثر فيها على الرفات كانت موقعاً قتالياً استراتيجياً شهد معارك ضارية خلال حرب قراباغ الأولى مضيفا أن شهادات الشهود تدل على ان جنودا أرمن حاصروا جنوداً أذربيجانيين متطوعين في يناير 1993، حيث لقوا حتفهم في معركة غير متكافئة ولم يتم استعادة جثثهم آنذاك الى أذربيجان.

وأشار إسماعيلوف إلى أن العدد المكتشف هو أولي وأن العمليات ستتواصل في المنطقة ولم يستبعد زيادة عدد الرفات المكتشفة.