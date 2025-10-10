انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو

باكو، 11 أكتوبر، أذرتاج

انطلق 11 أكتوبر اليوم في باكو المؤتمر الدولي بعنوان "المرأة في الفضاء السيبراني – صوت المرأة وتعزيز المرونة في الأمن السيبراني" بتنظيم جمعية دعم النساء في الحوكمة الأذربيجانية وأكاديمية الحكومة الإلكترونية الإستونية ضمن المهرجان السيبراني الدولي مع الشراكة مع جهاز الاتصالات الخاصة وأمن المعلومات الحكومي وجمعية منظمات الأمن السيبراني الأذربيجانية.

ومن المقرر أن يتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين ومن بينهم المؤسس ورئيس منظمة النساء في الرقمنة يانا كريمتشي ورئيسة المشاريع وخبيرة الأمن السيبراني في أكاديمية الحكومة الإلكترونية إلسا نيمي والقائم بالأعمال المؤقت للسفارة الأمريكية في أذربيجان إيمي كارلون ورئيسة إدارة المعلومات والأمن السيبراني في مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ناتاليا تكاشوك وغيرهم.