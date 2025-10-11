أذربيجان تدخل عصراً جديداً في إدارة المياه: إطلاق الخريطة المائية الإلكترونية ومكافحة الاستخدام غير القانوني

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

تخطو وكالة الدولة الأذربيجانية للموارد المائية خطوات مهمة نحو تطبيق مقاربات الإدارة الحديثة لمواردها المائية الاستراتيجية. وعقدت خدمة الرقابة الحكومية على استخدام وحماية المياه التابعة للوكالة اجتماعاً خُصص لنتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 والمهام المقبلة.

وشهد الاجتماع نقطة تحول بتقديم السجل المائي الحكومي (الكاداستر) والخريطة المائية الإلكترونية في خطوة نحو التحول الرقمي للقطاع.

وأكد رئيس الوكالة زؤور ميكائيلوف أن القيادة العليا في البلد تولي اهتماماً خاصاً لإدارة الموارد المائية وحمايتها مشيراً إلى إحراز تقدم كبير بفضل الإجراءات الموجهة نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية.

ومن جانبه، شدد رئيس الخدمة رفيق أصلانوف على تحقيق نتائج مهمة في أولويات الخدمة المحددة، والتي تشمل منع الاستخدام غير القانوني للموارد المائية في جميع أنحاء البلد وحماية المسطحات المائية وتحديث أنظمة المراقبة.

وأضاف أصلانوف أن العمل جارٍ بشكل مكثف على تشكيل سجلات المياه الجوفية والسطحية منوها إلى أن تعزيز القاعدة المادية والتقنية للخدمة يرفع من فعالية هذه الإجراءات.

وتم تحديد اتجاهات النشاط ذات الأولوية للفترة المقبلة بعد مناقشات واقتراحات قدمها المشاركون في الاجتماع.