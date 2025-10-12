قمة باكو الثلاثية ترسخ التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان وروسيا وإيران: هدف شحن بـ 15 مليون طن وممرات جديدة

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت اليوم في باكو القمة الثلاثية رفيعة المستوى بين أذربيجان والاتحاد الروسي وإيران بمشاركة نائبي رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف ورئيس الحكومة الروسية أليكسي أوفرتشوك ووزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق وقد أكد مصطفايف التزام أذربيجان بمبادئ حسن الجوار والتفاهم متبادل المنفعة والشراكة المتكافئة مع إيران وروسيا.

وذكر البيان أن هذا التنسيق الثلاثي نشأ بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وشهد قمم سابقة في 2016 و2017.

وتم التأكيد على الدور المحوري لممر الشمال والجنوب، حيث تم تحديد الحجم الأدنى للشحن عبر الأراضي الأذربيجانية بـ 5 ملايين طن سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2028م مع خطط زيادته إلى 15 مليون طن.

وأشار مصطفايف إلى أن النصر الساحق الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن عام 2020 وتحرير الأراضي المحتلة أدى إلى ظهور واقع جيوسياسي جديد وفرص لوجستية غير مسبوقة في المنطقة.

وأبلغ أنه يجري العمل على بناء جسر أقبند وكلالة اسلامي للسيارات فوق نهر آراز الذي سيصبح جزءاً حيوياً من البنية التحتية الاستراتيجية ومن المقرر الانتهاء من الجسر والبنية التحتية الجمركية المرتبطة به في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من بناء طريقي السيارات والسكك الحديدية بين هوراديز وأقبند خلال العام المقبل وهو ما سيشكل ذراعاً جديداً لممري الشرق والغرب والشمال والجنوب ويربط بلدان الخليج بالبحر الأسود.

وأكد مصطفايف أن حجم الشحن عبر الممر الأوسط زاد بنحو 90 في المائة منذ عام 2022م مع انخفاض ملحوظ في أوقات العبور.

وتابع أنه يجري العمل على جدول أعمال طموح لربط شبكات الطاقة الكهربائية بين البلدان الثلاثة بصيغة ثلاثية الأطراف. كما تم التأكيد على أن تبسيط العمليات الجمركية ورقمنتها يمثل أولوية قصوى لضمان تناغم البنية التحتية.

وفي ختام المناقشات، تم تبني بيان مشترك بشأن نتائج الاجتماع.

