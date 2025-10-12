أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو

باكو، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلنت شركة خطوط أذربيجان الجوية أذال التابعة لشرك أذكون القابضة عن إضافة ثاني طائرة جديدة من طراز إيرباص إيه 320 نيو إلى أسطولها خلال العام الجاري وذلك ضمن برنامج واسع النطاق لتجديد الأسطول والتنمية المستدامة.

وقالت الشركة في بيان إن توسيع الأسطول يعزز مواقع أذال في أسواق الطيران الإقليمية والعالمية ويوفر خيارات وراحة أكبر للركاب.

وأشارت الى ان طائرة أيرباص إيه 320 نيو الجديدة تتميز بكفاءتها العالية، حيث تعمل محركاتها الجديدة وأنظمتها الديناميكية الهوائية المحسّنة على تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير مقارنة بالنماذج السابقة.

وتم تجهيز الطائرة بمقصورة داخلية حديثة ونظام ترفيه وخدمة واي فاي سريعة مع إتاحة خدمة الإنترنت المجانية لمسافري درجة رجال الأعمال والأعضاء ذوي الوضع الخاص في برنامج "أذال مايلز".

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة إيرباص أيه 320 نيو الأولى انضمت إلى أسطول أذال في سبتمبر 2025 وتشير خطة تطوير الشركة الى توسيع الأسطول بأكثر من 30 طائرة جديدة الى عام 2032.