نائب رئيس الوزراء: أذربيجان تعتزم توسيع التعاون مع روسيا وإيران شرط عدم التدخل في شؤونها الداخلية

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

أعلن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثلاثي المنعقد في باكو بشأن مسائل التعاون في مجالات النقل والطاقة والجمارك أن أذربيجان تعتزم توسيع علاقات التعاون مع جارتيها روسيا وإيران شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأوضح مصطفايف أن أذربيجان حريصة على توسيع التعاون مع كلتا الدولتين في الصيغ الثنائية والثلاثية.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس إلهام علييف بشأن صيغة ثلاث زائد ثلاث تفتح فرصاً أكبر للتكامل الاقتصادي لدول المنطقة مفيدا ان حركة الشحن عبر ممر النقل الدولي الشمال والجنوب شهدت زيادة بنسبة 3ر8 في المائة خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن أذربيجان تنفذ مشاريع بنية تحتية ضخمة لتعزيز الممر، بما في ذلك بناء جسور للسيارات والسكك الحديدية فوق نهر أستارا تشاي واقتراب الانتهاء من محطة الشحن الجنوبية التي بنتها أذربيجان في أستارا الإيرانية.

ومن المقرر الانتهاء من بناء طريق السكك الحديدية والسيارات بين جزء هوراديز وأقبند الى العام المقبل.

وأكد نائب رئيس الوزراء أيضاً أن حجم الشحن المنفذ عبر الممر الأوسط قد زاد بنحو 90 في المائة منذ عام 2022 مع انخفاض ملحوظ في أوقات العبور.