نائب رئيس الوزراء الروسي: ممر الشمال والجنوب يشهد قفزة في الشحن مع مناقشات لدمج شبكات السكك الحديدية الثلاث

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك في كلمته خلال الاجتماع الثلاثي المنعقد في باكو بشأن مسائل النقل والطاقة والجمارك أن ممر النقل الدولي الشمال والجنوب يُعد "دفعة كبيرة لاقتصادات وتطوير أنظمة النقل في البلدان الثلاثة.

وأوضح أوفرتشوك أن زيادة نشاط الممر ستؤدي إلى تكامل اقتصادي وزيادة في إيرادات البلدان المشاركة.

وأشار أوفرتشوك إلى أن موسكو وباكو وطهران تناقشان حالياً مسألة دمج أنظمة السكك الحديدية للبلدان الثلاث مفيدا بأن روسيا قامت بتهيئة ظروف مواتية في النقاط الجمركية للمرور البري مما أدى إلى عبور 176077 مركبة نقل بأمان عبر الممر خلال الفترة الماضية من العام الجاري.

وكشف نائب رئيس الوزراء أن العمل جارٍ لتشكيل نقاط عبور قادرة على استقبال 3000 مركبة نقل يومياً ونتيجة لهذه الجهود زاد حجم الواردات عبر الممر بنسبة 7 في المائة في الأشهر السبعة الماضية.

كما أكد أوفرتشوك أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ارتفع بنسبة 33 في المائة مشيراً إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي يفرض ضرورة الاستعداد لزيادة أكبر في حجم الشحن عبر ممر الشمال والجنوب في المستقبل القريب.