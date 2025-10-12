وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م
باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج
قالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية والمشاركة في رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإيران، فرزانة صادق في كلمة ألقتها في الاجتماع الثلاثي المنعقد في باكو بين أذربيجان والاتحاد الروسي وجمهورية إيران الإسلامية إن وجود نظام نقل متكامل بين البلدان أساس التكامل الاقتصادي.
وأكدت صادق على ضرورة تكييف البنية التحتية للنقل بين البلدان لضمان تسليم الشحنات بثبات وأمان ودون تأخير.
لفتت الوزيرة الإيرانية الى الأهداف والمشاريع الرئيسية لممر الشمال والجنوب قائلة إنه من المتوقع أن ينقل الممر 15 مليون طن من البضائع حتى عام 2030 ويتطلب تحقيق هذا الهدف ضمان النقل المتواصل في الدول الثلاث فيما اقترحت الوزيرة رقمنة الوثائق بشكل كامل لزيادة القدرة الاستيعابية وتجنب التأخير. كما أفادت بأنه يتواصل بناء خط السكك الحديدية بين رشت وأستارا الذي يعد جزء من الممر بالتعاون مع روسيا وقد تم شراء الأراضي وإجراء أعمال التسوية.
وتابعت أن العمل يستمر في بناء طريق السيارات بين جولفا وكلاله اسلامي الذي يبلغ طوله 107 كيلومتر والذي سيربط إيران بنخجوان بقدرة عبور عالية.
وشددت الوزيرة على أن الممر مشروع فريد ذو أهمية دولية وله تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لدول المنطقة الأخرى أيضاً.
