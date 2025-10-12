نائب رئيس الوزراء: النصر الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن قد أحدث فرصاً جديدة في مجال النقل واللوجستيات

باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

أعلن نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفايف في كلمته خلال الاجتماع الثلاثي المنعقد في باكو بشأن مسائل النقل والطاقة والجمارك أن جسراً جديداً للسيارات ونقطة عبور حدودية تم افتتاحهما على نهر أستارا تشاي عند الحدود الأذربيجانية الإيرانية في ديسمبر 2023م.

وأشار مصطفايف إلى أن بناء محطة الشحن الجنوبية التابعة لسكة حديد أذربيجان في مدينة أستارا الإيرانية وهي مكون رئيسي في ممر الشمال والجنوب الدولي قارب على الانتهاء.

أكد مصطفايف أن النصر الذي حققته أذربيجان في حرب الوطن عام 2020 وتحرير الأراضي المحتلة قد أحدث واقعاً جيوسياسياً جديداً وفرصاً جديدة في مجال النقل واللوجستيات.

سيصبح جسر السيارات أقبند وكلالة اسلامي الجاري إنشاؤه على نهر آراز بموجب مذكرة تفاهم 2022 جزءاً حيوياً من البنية التحتية الإقليمية الاستراتيجية.

من المتوقع الانتهاء من بناء الجسر الى نهاية هذا العام وإنجاز البنية التحتية الحدودية والجمركية المصاحبة له حتى الربع الأول من العام المقبل.

ومن المقرر الانتهاء من بناء طريقي السيارات والسكك الحديدية هوراديز وأقبند خلال العام المقبل.

كما أشار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني إلى وجود روابط منفصلة لشبكة الطاقة الكهربائية الأذربيجانية مع شبكتي روسيا وإيران مؤكداً أن مشروع ربط الشبكات الثلاث بشكل ثلاثي الأطراف مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف أنه تتطلب الإجراءات المتخذة في مجال النقل تحسيناً متزامناً للبنية التحتية للنقاط الجمركية والحدودية مع إيلاء أولوية لـ تبسيط ورقمنة العمليات الجمركية.