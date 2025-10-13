أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

الاتصال بالمؤلف
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:12]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:24]
الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام - محدث 7
- 13.10.2025 [23:31]
أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن
- 13.10.2025 [19:19]
انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو
- 13.10.2025 [18:15]
رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا
- 13.10.2025 [15:52]
رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا
- 13.10.2025 [15:42]
وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م
- 13.10.2025 [14:14]
أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو
- 13.10.2025 [12:07]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر
- 13.10.2025 [12:00]
ترامب يتوجه إلى إسرائيل
- 13.10.2025 [11:55]
بدء تبادل الأسرى في غزة
- 13.10.2025 [11:54]
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا
- 13.10.2025 [11:53]
تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
- 13.10.2025 [11:21]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا
- 13.10.2025 [10:57]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 13.10.2025 [10:53]
رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل
- 13.10.2025 [09:23]
الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة
- 12.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
- 12.10.2025 [18:59]
الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
- 12.10.2025 [18:48]
الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
- 12.10.2025 [18:37]
الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل
- 12.10.2025 [17:45]
صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا
- 12.10.2025 [16:28]
سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة
- 12.10.2025 [13:56]
الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي
- 12.10.2025 [13:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر
- 12.10.2025 [12:56]
أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي
- 11.10.2025 [23:39]
مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين
- 11.10.2025 [22:09]
تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني
- 11.10.2025 [21:43]
الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م
- 11.10.2025 [20:32]
وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة
- 11.10.2025 [16:48]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط
- 11.10.2025 [16:14]
فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج
- 11.10.2025 [15:26]
السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو
- 11.10.2025 [13:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر
- 11.10.2025 [12:50]
انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو
- 11.10.2025 [11:37]