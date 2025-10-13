أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر 1 أونصة تروي من الذهب في بورصة السلع "كوميكس" في نيويورك بمقدار 56.4 دولارا ليصل إلى 4189.4 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر الفضة انخفض بمقدار 1.79 دولار ليبلغ 52.22 دولارا.