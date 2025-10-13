تنظيم تدريب مشترك في إطار التعاون بين شركتي سوكار والبترول التركية

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

يستمر التعاون بنجاح بين شركتي النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ومؤسسة البترول التركية تباو في مجال تطوير رأس المال البشري وتعزيز تبادل الخبرات وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو 2023.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار انه تم تنظيم تدريبات مكثفة لمدة خمسة أيام لموظفي مؤسسة البترول التركية من قبل مدرب خبير من إدارة التدريب والتعليم وإصدار الشهادات التابعة لشركة سوكار بعنواني "مراقبة الآبار أثناء عمليات الحفر" و"طرق تسريع وتسهيل العمليات في صيانة الآبار المزدوجة الأنبوب سواء السطحية أو التحتية".

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم استمرارية التعلم المشترك وتطوير القدرات في مجال رأس المال البشري بين سوكار وتباو إضافة إلى المساهمة في تبادل المعرفة والخبرة في قطاع الطاقة.