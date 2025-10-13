انطلاق فعاليات النسخة الـ30 من "أسبوع بحر الخزر للبناء" في باكو بمشاركة دولية واسعة

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

انطلق في باكو 14 أكتوبر اليوم فعاليات أسبوع بحر الخزر الثلاثون للبناء التي تجمع باعتبارها منصة صناعية رائدة في قطاع البناء بالمنطقة عدداً من المعارض الدولية وأبرزها معرض البناء الدولي الأذربيجاني الثلاثون ومعرض أذربيجان الدولي الخامس لإعادة إعمار قراباغ وقد تليت في الافتتاح رسالة من رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى المشاركين.

ويحتفل معرض باكو بويلد هذا العام بذكراه الثلاثين بينما يحتفل معرض ريبويلد قراباغ بذكراه الخامسة ويشكل قطاع البناء حالياً أحد أكثر المجالات ديناميكية واستراتيجية في الاقتصاد الأذربيجاني مدعوماً ببرامج واسعة النطاق لإعادة بناء وإعمار قراباغ وتطوير البنية التحتية للنقل والطرق.

ويشارك في معارض الأسبوع هذا العام 299 شركة من 17 بلدا بما في ذلك أذربيجان وألمانيا والإمارات وإيطاليا وتركيا والاتحاد الروسي والصين وكوريا الجنوبية وتشارك ألمانيا وإيطاليا وأوزبكستان وتركيا بأجنحة وطنية.

ويساهم هذه الفعاليات التي جمعت أكثر من 6500 شركة من 58 بلدا وأكثر من 200 ألف زائر محترف على مدار 30 عاماً، بشكل كبير في تطبيق التقنيات المبتكرة وزيادة الاستثمارات الدولية، خاصة في الأراضي المحررة.

ويولي معرض اعادة بناء قراباغ أهمية خاصة لجهود إعادة الإعمار، حيث يركز على مشاريع الطاقة الخضراء ومواد البناء والزراعة وفي إطار مهمته الاجتماعية تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 137 ألف و772 مانات و16 قبيكا إلى صندوق إحياء قراباغ منذ عام 2021م من مساهمات المشاركين لدعم أعمال الترميم.

ويتم كذلك تنظيم مناقشات وحلقات نقاش في إطار الأسبوع تتناول مواضيع مختلفة مثل "إحياء قراباغ ونموذج أذربيجان التنموي الجديد " و"الحلول الذكية والخضراء للتنمية المستدامة".