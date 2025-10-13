أذربيجان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار لاتشين

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

أعلن الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية لاتشين مسيم محمدوف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح أسبوع بحر الخزر الثلاثين للبناء في باكو أن معرض إعادة إعمار قراباغ يتزامن مع حدثين مهمين هما الذكرى الثلاثين لدستور الجمهورية والذكرى الخامسة لنصر قراباغ.

وذكر محمدوف أن أعمال اعادة البناء والإعمار والتنمية في الأراضي المحررة من الاحتلال من قراباغ مستمرة بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام علييف مؤكدا أن ولاية لاتشين تحتل مكانة خاصة في هذه العملية.

وأضاف الممثل الخاص أن أعمال اعادة البناء واسعة النطاق التي جرت في لاتشين على مدى السنوات الثلاث الماضية أدت إلى الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من الإعمار ونتيجة لذلك تمت إعادة بناء ثلاث قرى وتسليمها للاستخدام. كما تم تشغيل مطار لاتشين ومجمع لاتشين الترفيهي وتم بناء أكثر من 30 منشأة جديدة في المنطقة.

وأشار محمدوف إلى تخطيط خطوات مهمة في السنوات المقبلة، بما في ذلك إنشاء خزانات مياه كبرى وشبكات ري وتحسين إمدادات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية للسياحة.