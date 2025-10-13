أذربيجان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار لاتشين
باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج
أعلن الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولاية لاتشين مسيم محمدوف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح أسبوع بحر الخزر الثلاثين للبناء في باكو أن معرض إعادة إعمار قراباغ يتزامن مع حدثين مهمين هما الذكرى الثلاثين لدستور الجمهورية والذكرى الخامسة لنصر قراباغ.
وذكر محمدوف أن أعمال اعادة البناء والإعمار والتنمية في الأراضي المحررة من الاحتلال من قراباغ مستمرة بنجاح تحت قيادة الرئيس إلهام علييف مؤكدا أن ولاية لاتشين تحتل مكانة خاصة في هذه العملية.
وأضاف الممثل الخاص أن أعمال اعادة البناء واسعة النطاق التي جرت في لاتشين على مدى السنوات الثلاث الماضية أدت إلى الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من الإعمار ونتيجة لذلك تمت إعادة بناء ثلاث قرى وتسليمها للاستخدام. كما تم تشغيل مطار لاتشين ومجمع لاتشين الترفيهي وتم بناء أكثر من 30 منشأة جديدة في المنطقة.
وأشار محمدوف إلى تخطيط خطوات مهمة في السنوات المقبلة، بما في ذلك إنشاء خزانات مياه كبرى وشبكات ري وتحسين إمدادات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية للسياحة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:12]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:24]
الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام - محدث 7
- 13.10.2025 [23:31]
أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن
- 13.10.2025 [19:19]
انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو
- 13.10.2025 [18:15]
رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا
- 13.10.2025 [15:52]
رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا
- 13.10.2025 [15:42]
وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م
- 13.10.2025 [14:14]
أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو
- 13.10.2025 [12:07]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر
- 13.10.2025 [12:00]
ترامب يتوجه إلى إسرائيل
- 13.10.2025 [11:55]
بدء تبادل الأسرى في غزة
- 13.10.2025 [11:54]
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا
- 13.10.2025 [11:53]
تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
- 13.10.2025 [11:21]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا
- 13.10.2025 [10:57]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 13.10.2025 [10:53]
رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل
- 13.10.2025 [09:23]
الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة
- 12.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
- 12.10.2025 [18:59]
الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
- 12.10.2025 [18:48]
الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة تبدأ أعمالها في باكو بمشاركة 71 بلدا
- 12.10.2025 [18:37]
الرئيس إلهام علييف يصل إلى مصر في زيارة عمل
- 12.10.2025 [17:45]
صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا
- 12.10.2025 [16:28]
سوق العمل الأذربيجاني يشهد انتعاشاً بارتفاع متوسط الأجور بنسبة 7ر9 في المائة
- 12.10.2025 [13:56]
الرئيس إلهام علييف يهنئ ملك إسبانيا بمناسبة العيد الملكي
- 12.10.2025 [13:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس عشر
- 12.10.2025 [12:56]
أذربيجان تعزز دورها المحوري في ممر الشمال الجنوب للنقل الدولي
- 11.10.2025 [23:39]
مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين
- 11.10.2025 [22:09]
تسريع تنويع الطاقة في أوروبا: اليونان تستعد لمضاعفة تدفقات الغاز الأذربيجاني
- 11.10.2025 [21:43]
الإحصاء تعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر 2025م
- 11.10.2025 [20:32]
وزيرا خارجية أذربيجان وباكستان يبحثان المستجدات في قطاع غزة
- 11.10.2025 [16:48]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يبحثان التطورات في الشرق الأوسط
- 11.10.2025 [16:14]
فوز كاسح لمنتخبي أذربيجان للرجال والنساء على أرمينيا في بطولة أوروبا للشطرنج
- 11.10.2025 [15:26]
السلطات تؤكد عدم وجود خطر على السكان جراء ثوران بركان طيني قرب باكو
- 11.10.2025 [13:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس عشر
- 11.10.2025 [12:50]
انطلاق مؤتمر "المرأة والأمن السيبراني" بمشاركة خبراء دوليين في باكو
- 11.10.2025 [11:37]