الوزير: ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان في النصف الأول من العام بأكثر من 4 مرات

باكو، 14 أكتوبر، (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمة ألقاها في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وكازاخستان إن حجم التبادل التجاري المتبادل بين أذربيجان وكازاخستان ارتبع بنسبة 50 في المائة العام الماضي ليصل إلى 470 مليون دولار وفي النصف الأول من هذا العام استمر نمو حجم التبادل التجاري ليصل إلى 501 مليون دولار وهو ما يزيد بمقدار 4.2 مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير شهبازوف ذكر أن التعاون بين البلدين يشهد تطورا ملحوظا في جميع المجالات بفضل الإرادة السياسية والقيادة الحكيمة لرئيسي أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف.

وتابع الوزير الأذربيجاني "أود أن أؤكد بشكل خاص على أهمية الإعلان حول "تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون والتحالفي بين جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان" الذي وقعه رئيسا الدولتين وكذلك برنامج تطوير التعاون الشامل للفترة 2022-2026 وإن هذا البرنامج الشامل يعمل كدليل على توسيع التعاون العملي في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعاون الإنساني".