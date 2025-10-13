مسؤولون من أذربيجان وروسيا وإيران يتفقدون مشاريع ممر "الشمال - الجنوب" في أستارا

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

قامت وفود برئاسة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهن مصطفاييف ونائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك ووزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية فرزانة صادق بزيارة أستارا الإيرانية لتفقد مشاريع البنية التحتية الحيوية ضمن ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وتم إطلاع الوفود على الجسر الجديد للسكك الحديدية والسيارات ونقطة العبور الجمركية المقامة على نهر أستارا تشاي مع الإشارة إلى أنه تم في ديسمبر 2023 إعادة بناء وتشغيل جسر السيارات الجديد ونقطة العبور الحدودية على الحدود الأذربيجانية الإيرانية وهما يستوفيان المعايير الدولية.

ويبلغ طول الجسر الجديد 5ر97 متراً وعرضه 5ر30 متراً ويحتوي على أربعة مسارات للحركة، مما يسهل بشكل كبير حركة شاحنات البضائع ويقلل من أوقات الانتظار عند المعبر الحدودي.

وخلال تفقدهم "محطة الشحن الجنوبية" التي أنشأتها شركة سكك حديد أذربيجان في أستارا الإيرانية لوحظ اكتمال 81 في المائة من أعمال البناء وقد تم بناء مستودعات مغلقة ومفتوحة ومحطات حبوب وفواكه ومنصة للحاويات تبلغ مساحتها 19773 متر مربع في المحطة. وتم نقل 800 ألف طن من البضائع عبر المحطة خلال العام الماضي.