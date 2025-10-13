سوكار تبدأ حفر أعمق بئر بحقل "أوميد" في أذربيجان باستخدام منصة "نبتون"

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار عن إطلاق منصة الحفر الذاتية الرفع "نبتون" إلى البحر بعد استكمال أعمال تعديلها وذلك استعداداً لحفر أول بئر تقييم في الجناح الجنوبي لحقل الغاز والمكثفات "أوميد".

وأفادت سوكار في بيان بأن عملية حفر بئر التقييم تحت الماء باستخدام منصة الحفر العائمة الذاتية الرفع ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الشركة ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحفر في أكتوبر الجاري.

وتعتبر هذه البئر الأعمق التي يتم حفرها على الإطلاق في حقل "أوميد" حيث يبلغ عمقه التصميمي 7067 متر ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر وتسليم البئر للاختبار حوالي 10 أشهر.

يذكر أنه تم حتى الأول من سبتمبر 2025م إنتاج ما مجموعه 3ر12 مليار متر مكعب من الغاز و8ر1 مليون طن من المكثفات في إطار المرحلة الأولى من تطوير حقل "أوميد".