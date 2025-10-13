نائب رئيس الوزراء الروسي: أذربيجان دولة مهمة في ممر الشمال والجنوب

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في تصريح للصحفيين خلال تفقده محطة الشحن الجنوبية وخط سكة الحديد بين رشت وأستارا في مدينة أستارا الإيرانية إن أذربيجان "دولة مهمة" في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وأشار إلى أن أذربيجان نفذت مشاريع بنية تحتية ذات أهمية دولية على أراضيها واستثمرت بكثافة في بناء شبكات الطرق الحديثة ومحاور النقل والسكك الحديدية.

وشدد أوفرتشوك على أنه إذا كانت الدول تخطط لزيادة حجم الشحن عبر الممر إلى 15 مليون طن بحلول عام 2030 فيجب توفير أقصى درجات الراحة للسائقين والناقلين والمستخدمين.

وأثنى نائب رئيس الوزراء الروسي على كفاءة أعمال الرقابة والعبور عند الحدود بين الاتحاد الروسي وأذربيجان بما في ذلك شراء المعدات الحديثة وتطبيق التداول الإلكتروني للمستندات ولكنه أكد على أهمية تحقيق الكفاءة المماثلة على الجانب الإيراني مشيراً إلى أن فعالية نقل الشحنات تعتمد على كفاءة عمل نقاط التفتيش والعبور الجمركي الإيرانية.

وأضاف أوفرتشوك أن غالبية شاحنات البضائع التي تنتظر الدخول من إيران إلى أذربيجان هي روسية وهو ما يدل على العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة وأكد أن الانتهاء من خط سكة الحديد بين رشت وأستارا سيزيد من حجم الشحن عبر الممر، مما سيعود بفائدة اقتصادية على الاتحاد الروسي وأذربيجان وإيران.