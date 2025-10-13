أذربيجان تعتزم افتتاح ممر أراز عبر إيران مطلع العام المقبل لربط نخجوان وتنمية المناطق المحررة
باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج
قال نائب رئيس وزراء أذربيجان شاهن مصطفاييف إن تشغيل ممر أراز يعتبر "ذا أهمية قصوى" للمنطقة وسيمنح أذربيجان فرصاً ومزايا جيوسياسية جديدة مؤكدا أن "نصر أذربيجان" أحدث إمكانيات لوجستية وعبور واسعة وجديدة في المنطقة، مما دفع أذربيجان للبدء فوراً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيرانية في مارس 2022 لإنشاء بنية تحتية تربط منطقة زنكزور الشرقية في أذربيجان بجمهورية نخجوان الذاتية الحكم الأذربيجانية الحبيسة عبر الأراضي الإيرانية ومن المقرر الانتهاء من بناء جسر السيارات بالقرب من قريتي أقبند الأذربيجانية وكلالة إسلامي الإيرانية حتى نهاية العام الجاري.
وأضاف مصطفاييف أن أعمال البنية التحتية الجمركية والحدودية ستنتهي الى عيد نوروز العام المقبل شهر مارس مما سيمثل انطلاق العمل في ممر أراس الجديد.
وأوضح مصطفاييف أن هذا الممر لن يضمن طريقاً أقصر للربط مع نخجوان فقط، بل وسيلعب دور "فرع جديد لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب" أيضا، كما أنه سيربط الخليج بالبحر الأسود.
وشدد على أن الممر سيخدم توسيع العلاقات الاقتصادية وسيتيح المجال للنشاط الاقتصادي في الأراضي المحررة.
