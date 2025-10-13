إيران وأذربيجان وروسيا تهدف لرفع حجم الشحن عبر ممر الشمال والجنوب إلى 15 مليون طن

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

قالت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية فرزانة صادق في تصريح للصحفيين بعد تفتيش محطة الشحن الجنوبية في أستارا الإيرانية إنه من الضروري توسيع التعاون بين أذربيجان والاتحاد الروسي وإيران في قطاعات العبور والجمارك والطاقة بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد وقد نوقشت هذه القضايا في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي عقد في باكو.

وأشارت الوزيرة الإيرانية إلى أن أهم نتيجة لاجتماع باكو الثلاثي هي تحديد هدف لزيادة حجم النقل العابر بين البلدان الثلاثة والتدابير التي ستنفذها كل منها لتحقيق هذا الهدف.

وكشفت صادق عن تشكيل فريق عمل يضم متخصصين من البلدان الثلاثة بهدف زيادة حجم الشحن عبر ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ليصل إلى 15 مليون طن. وسيقوم هذا الفريق بالبحث وإعداد تقرير حول الطرق والمسائل الفنية لزيادة حجم الشحن تمهيداً لتحليله واتخاذ قرار بالإجماع من قبل الحكومات. وأكدت أن استكمال خط سكة الحديد بين رشت وأستارا وهو جزء من ممر الشمال والجنوب يقع على جدول أعمال الحكومة الإيرانية مشيرة إلى أن جزء قزوين ورشت قد دخل بالفعل حيز التشغيل.

كما لفتت صادق إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية في عمليات الشحن العابر والاستيراد والتصدير مشيرة إلى مناقشة واسعة جرت في باكو بشأن تطبيق الأنظمة الإلكترونية في هذا الصدد.