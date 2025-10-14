اسعار النفط الأذربيجاني تتراجع بأكثر من 3 في المائة

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

سجلت أسعار النفط الأذربيجاني انخفاضا في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج ان سعر برميل النفط من نوع "أذري لايت" انخفض بمقدار 2.17 دولار أو بنسبة 3.27 في المائة ليصل إلى 64.11 دولارا.

ويُذكر أن أدنى سعر سجلته نفط "أذري لايت" كان في 21 أبريل 2020 (15.81 دولار أمريكي) في حين كان أعلى سعر له في يوليو 2008 (149.66 دولار أمريكي).