الذهب يرتفع بأكثر من 44 دولارا في الأسواق العالمية

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

سجل سعر أونصة تروي من الذهب في بورصة كوميكس بنيويورك ارتفاعا قدره 44.4 دولارا ليصل إلى 4207.8 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.78 دولار ليصل إلى 51.41 دولار.