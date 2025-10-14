الذهب يرتفع بأكثر من 44 دولارا في الأسواق العالمية

الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [11:49]
انطلاق أيام الثقافة التركمانستانية في باكو بافتتاح الجناح الوطني
- 14.10.2025 [20:10]
رئيسا برلماني أذربيجان وتركيا يتفقدان المعالم التاريخية في لاهور
- 14.10.2025 [18:39]
نائب رئيس الوزراء الروسي: أذربيجان دولة مهمة في ممر الشمال والجنوب
- 14.10.2025 [18:20]
جورجيا تطلب حواراً مباشراً مع الولايات المتحدة وترفض قانون "ميغوباري"
- 14.10.2025 [18:12]
ولادة نحو 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:52]
سفير فنزويلا يناقش الإصلاحات الاقتصادية والسلام الإقليمي في مؤتمر بباكو
- 14.10.2025 [17:51]
تسجيل أكثر من 31 ألف حالة زواج في أذربيجان خلال 8 أشهر
- 14.10.2025 [17:47]
سوكار تبدأ حفر أعمق بئر بحقل "أوميد" في أذربيجان باستخدام منصة "نبتون"
- 14.10.2025 [17:40]
عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و249 ألف و500 نسمة
- 14.10.2025 [17:27]
رئيس الكوب29 في البرازيل: التمويل التكيفي ليس إحساناً بل عدالة مناخية
- 14.10.2025 [16:56]
مؤتمر دولي في باكو يناقش استقلال القضاء والعلاقة مع سلطتي التشريع والتنفيذ
- 14.10.2025 [16:43]
أذربيجان تختتم مشاركتها في بطولة ليما الكبرى للجودو بسبع ميداليات
- 14.10.2025 [16:00]
العودة الكبرى: خوجالي تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 14.10.2025 [13:15]
دخل مرسوم الرئيس التركي المتعلق بمواطني الدول الناطقة بالتركية حيز التنفيذ
- 14.10.2025 [13:13]
أذربيجان تعلن اكتمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار لاتشين
- 14.10.2025 [12:53]
رؤساء برلمانات أذربيجان وباكستان وتركيا يعززون الشراكة الاستراتيجية
- 14.10.2025 [12:49]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن عشر
- 14.10.2025 [12:35]
منتخب أذربيجان يخسر أمام أوكرانيا ويتذيل المجموعة في تصفيات كأس العالم
- 14.10.2025 [12:27]
رئيس باكستان يستقبل رئيسي برلماني أذربيجان وتركيا
- 14.10.2025 [11:37]
تنظيم تدريب مشترك في إطار التعاون بين شركتي سوكار والبترول التركية
- 14.10.2025 [11:37]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني
- 14.10.2025 [11:34]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 14.10.2025 [11:12]
أسعار الذهب في السوق العالمية يستمر في الارتفاع
- 14.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر برميل النفط
- 14.10.2025 [10:24]
الرئيس إلهام علييف يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام - محدث 7
- 13.10.2025 [23:31]
أذربيجان وإيران تبحثان جسر أقبند وتطوير ممر الشمال والجنوب وسط نمو الشحن
- 13.10.2025 [19:19]
انطلاق أيام الثقافة التركمانية في باكو
- 13.10.2025 [18:15]
رئيسة المجلس الوطني: ممر زنكزور سيصبح رابطا مهما للنقل في أوراسيا
- 13.10.2025 [15:52]
رئيسة البرلمان: أذربيجان وباكستان وتركيا دعمت دائما بعضها بعضا
- 13.10.2025 [15:42]
وزيرة إيرانية: إيران تستهدف نقل 15 مليون طن عبر ممر الشمال والجنوب حتى 2030م
- 13.10.2025 [14:14]
أذال تحضر طائرتها الثانية أيرباص ايه 320 نيو باكو
- 13.10.2025 [12:07]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع عشر
- 13.10.2025 [12:00]
ترامب يتوجه إلى إسرائيل
- 13.10.2025 [11:55]
بدء تبادل الأسرى في غزة
- 13.10.2025 [11:54]
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في المكسيك إلى 44 قتيلا
- 13.10.2025 [11:53]
تطهير مساحة 1497.5 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
- 13.10.2025 [11:21]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 93 دولارا
- 13.10.2025 [10:57]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 13.10.2025 [10:53]
رئيسة المجلس الوطني تصل الى باكستان في زيارة عمل
- 13.10.2025 [09:23]
الأرصاد تحذر من رؤية أفقية متدنية على بعض الطرق الرئيسية في المناطق المختلفة
- 12.10.2025 [19:06]
الرئيس علييف: الاتحاد الدولي للقضاة مؤسسة حيوية لحماية الاستقلال القضائي
- 12.10.2025 [18:59]
الرئيس الأذربيجاني: بناء دولة القانون أولوية استراتيجية لسياسة أذربيجان
- 12.10.2025 [18:48]