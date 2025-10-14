منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي يعقد في باكو

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

يُعقد منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي بتنظيم مشترك من قبل وكالة ترويج الصادرات والاستثمار أذبرومو وفرع مدينة مينسك التابع لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير البيلاروسي لدى أذربيجان ديمتري بينيفيتش اكد في كلمته الافتتاحية على العلاقات الوثيقة التي تم بناؤها بين البلدين مشيرا إلى تقديره العالي للقدرات الحالية للتعاون بين بيلاروس وأذربيجان.

ويشارك في الحدث أكثر من 40 ممثلا من الشركات التي تعمل في مجالات اللوجستيات والبناء وصناعة المواد الغذائية وغيرها من القطاعات إضافة إلى كبار المسؤولين من كلا البلدين.