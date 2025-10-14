أذربيجان وبيلاروس تسعيان إلى تأسيس مشروع صناعي دولي

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن سفير بيلاروس لدى أذربيجان ديمتري بينيفيتش في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الأذربيجاني البيلاروسي في باكو أن بيلاروس تواصل تطوير التعاون الاستثماري المشترك في مجال الإنتاج مع أذربيجان بنشاط.

وأشار الدبلوماسي إلى أن أحد القطاعات التي يتم تنفيذها حالياً ضمن مشروع استثمار التصدير يمر بمرحلة التحديث وأكد السفير أن بلده يسعى لإنشاء مشاريع مشتركة يمكن أن تصبح جزء من المنتديات والمنصات الصناعية الدولية وقال إن هذا يضع الأساس للتعاون طويل الأمد وتعزيز الإمكانات الإنتاجية.

وأضاف بينيفيتش أن مشاريع الاستثمار المحدثة تتضمن التنمية المستدامة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي سيمكن من زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.