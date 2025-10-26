ألعاب التضامن الإسلامي: تحديد تقويم مباريات منتخب أذربيجان لكرة قدم الصالات

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

تم تحديد تقويم المباريات الخاصة بكرة قدم الصالات التي ستُجرى في دورة الألعاب الإسلامية السادسة في مدينة الرياض للمملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد كرة قدم الصالات أن المنتخب الأذربيجاني المتنافس في المجموعة "آ" يواجه منتخب ليبيا في 4 نوفمبر ومن ثم منتخب أوزبكستان بعد يومين وفي 8 نوفمبر المنتخب السعودي.

وستتأهل الفرق التي تحتل المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى نصف النهائي وستجرى المباريات الحاسمة في 9 نوفمبر في حين سيتم تحديد الفائز والميدالية البرونزية في 11 نوفمبر.

المجموعة آ:

4 نوفمبر

ليبيا – أذربيجان

السعودية – أوزبكستان

6 نوفمبر

أوزبكستان – أذربيجان

السعودية – ليبيا

8 نوفمبر

السعودية – أذربيجان

أوزبكستان – ليبيا