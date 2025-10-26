ثمن نهاية كأس العالم للسيدات اقل من 17 سنة: المغرب في مواجهة كوريا الشمالية

الرباط، 27 أكتوبر، شعيب بغادى، اذرتاج

في إطار البطولة العالمية لكرة القدم للسيدات اقل من 17 سنة، يواجه المنتخب الوطني المغربي غذا الثلاثاء بالرباط نظيره الكوري الشمالي، و ذلك برسم دور ثمن النهاية.

و نجحت سيدات النخبة المغربية من بلوغ هذه المرحلة بعد فوزها خلال اخر مباراة برسم المجموعة الأولى على منتخب كوستاريكا بنتيجة 3- 1 محتلة الرتبة الثالثة بثلاث نقط، في المقابل، تصدرت كوريا الشمالية المجموعة الثانية بتسع نقاط.

و للتذكير، فإن هذه المنافسة العالمية المقامة في المغرب، تعرف مشاركة 24 فريقًا مقسمة على ست مجموعات، على ثلاثة ملاعب بأكاديمية محمد السادس.