لاعبو الجودو الأذربيجانيون يحضرون البطولة الدولية في الإمارات

القاهرة، 29 أكتوبر، (أذرتاج)

من المقرر أن تقام بطولة دولية للجودو في مدينة خورفكان الإماراتية من 1 إلى 2 نوفمبر بمشاركة مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أنه من المتوقع أن يشارك في البطولة 320 رياضي من 27 بلدا ومن بينها أذربيجان إلى جانب البحرين والسعودية والكويت وعمان ومصر والأردن والمغرب والعراق وسورية وفلسطين وجزر القمر وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان والاتحاد الروسي وكازاخستان والبرازيل والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكولومبيا.

وستشارك في منافسات السيدات 45 رياضية تحت 15 سنة و25 رياضية تحت 18 سنة وفي منافسات الرجال يتنافس 14 رياضيا تحت 15 سنة و110 رياضي تحت 21 سنة.