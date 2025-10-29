تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في شروان

شروان، 30 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 33 عاما مضت المدعو جميل نظامي أوغلو رحيموف في مقبرة شهداء مدينة شروان بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد جميل رحيموف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي جميل نظامي أوغلو رحيموف من مواليد 1969م بقرية جنكن التابعة لولاية صابر أباد أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة شوشا عام 1992م.