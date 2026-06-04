الرئيس إلهام علييف يخصص مليون مانات للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوماً يقضي بتخصيص 1 مليون مانات للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة من الصندوق الاحتياطي للرئيس المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2026 وذلك بموجب تتويج المنتخب الوطني ببطولة أمم أوروبا.

وتضمن المرسوم تكليف وزارة المالية بتأمين التمويل ومجلس الوزراء بحل المسائل الناشئة عن القرار.

يذكر أن منتخب أذربيجان كان قد توج بلقب بطل أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه في النهائي بنتيجة 2-0 على نظيره الأوكراني في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.