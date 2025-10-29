بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة: ليلى علييفا وأرزو علييفا تدعمان تنمية الأطفال

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

جرت في 30 أكتوبر بطولة "كأس الصداقة" لكرة القدم المصغرة بين فرق من الأولاد والبنات الذين يتلقون الرعاية في دور الأيتام بهدف دعم نموهم البدني والنفسي وتعزيز روح الفريق والثقة بالنفس والمهارات الاجتماعية لديهم.

وشهدت الفعالية حضور نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ومؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" للحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا برفقة رئيسة مركز باكو الإعلامي وأرزو علييفا وألينا علييفا حيث قمن بدعم جميع الفرق المشاركة وأكدن على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات الاجتماعية على نطاق أوسع وبشكل منتظم.

وشاركت في المنافسة التي نظمتها جمعية اتحادات كرة القدم الأذربيجانية الأففا فرق من دور الأيتام في باكو وكنجة "شاهينلر" و"بيرليك" و"ظفر" و"كبز" ضمن مجموعتين عمريتين مختلفتين وتميزت البطولة بروح رياضية عالية وصداقة قوية بين المشاركين. وكان الهدف الرئيسي من البطولة تعزيز نمط حياة صحي ونشاط بدني وتشجيع اندماج الأطفال في المجتمع وبناء علاقات صداقة جديدة.

وتم تكريم الفرق الفائزة والمحتلة للمراكز الثانية والثالثة بالدبلومات والميداليات والكؤوس.