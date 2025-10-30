تشييع رفات الشهيدين المفقودين في حرب قراباغ الأولى في خوجالي المحررة من الاحتلال الأرميني

خوجالي، 31 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الحادي والثلاثين من أكتوبر رفات الاثنين من شهداء حرب قراباغ الأولى اللذين كانا مفقودين وتم تشخيص هويتهما حديثا بعد 33 عاما مضت المدعوين جنكيز عصوب أوغلو حسينوف وسفر قارسالان أوغلو قنبروف في مقبرة شهداء مدينة خوجالي بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيدين جنكيز حسينوف وسفر قنبروف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم عَلَما الدولة اللذان لف بهما تابوتا الشهيدين إلى عائلتهما.

يذكر أن جنكيز عصوب أوغلو حسينوف وسفر قارسالان أوغلو قنبروف من مواليد 1955م و1961م في مدينة خوجالي أصبحا شهيدين في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي مدينة خوجالي عام 1992م.