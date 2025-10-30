تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في إيميشلي

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

دفن في الحادي والثلاثين من أكتوبر رفات أحد شهداء حرب قراباغ الأولى الذي كان مفقودا وتم تشخيص هويته حديثا بعد 31 عاما مضت المدعو إيلتشين أقا محمد أوغلو حيدروف في مقبرة شهداء قرية أقا محمدلي بولاية إيميشلي بحضور حشد من أعضاء أسرته وأقاربه ومسؤولين كبار وموظفين وممثلين عن المجتمع المحلي.

ودفن رفات الشهيد إيلتشين حيدروف تحت أصداء النشيد الوطني وطلقات التحية العسكرية.

وسلم علم الدولة الذي لف به تابوت الشهيد إلى عائلته.

يذكر أن الجندي إيلتشين أقا محمد أوغلو حيدروف من مواليد 1971م أصبح شهيدا في عداد المفقودين منذ حرب قراباغ الأولى بعد المعارك الشرسة الدائرة من اجل أراضي قرية أشاغي سيد أحمدلي التابعة لولاية فضولي عام 1994م.