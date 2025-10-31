السعودية: تنظيم النسخة الـ 6 من ألعاب التضامن الإسلامي " الرياض 2025"

الرباط، 1 نوفمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تحتضن العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 7 و21 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي.

وتشمل المنافسات خلال هذه التظاهرة 19 رياضة رئيسية إلى جانب 3 رياضات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، ما يعكس بعدا شموليا وتضامنيا للعملية الرياضية ويجسد روح التعاون والوحدة بين البلدان الإسلامية.

وتعتبر استضافة السعودية هذه الدورة عودة إلى مهد الانطلاق بعد نحو عشرين سنة من تنظيم النسخة الأولى عام 2005 في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

وأفاد مراسل وكالة أذرتاج في الرباط حسب بلاغ اللجنة الأولمبية المغربية أن المغرب سيكون ممثلا في هذه التظاهرة بوفد يضم 82 رياضيا ورياضية سيخوضون غمار المنافسة في 13 صنفا رياضيا تهم ألعاب القوى والجودو والكاراتيه والتايكوندو والملاكمة والمصارعة والموايتاي والجوجيتسو والديواثلون ورفع الأثقال البارالمبية والرياضات الإلكترونية وكرة القدم داخل القاعة ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتنظم ألعاب التضامن الإسلامي من قبل الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي وهي منظمة تأسست في 6 مايو 1985 بالرياض تحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

وقد طرحت فكرة هذه الألعاب لأول مرة من قبل المملكة العربية السعودية سنة 1981 خلال أشغال القمة الإسلامية الثالثة.

يذكر أن النسخة الأولى من ألعاب التضامن الإسلامي أقيمت بالمملكة العربية السعودية سنة 2005، حيث شكلت محطة تاريخية جمعت عددا كبيرا من الرياضيين من مختلف البلدان الإسلامية وأسست لنهج رياضي قائم على الأخوة والتضامن بين الشعوب. وقد نظمت أذربيجان النسخة الرابعة منها عام 2017م.