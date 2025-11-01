الحكم الأذربيجاني يُعيَّن حكماً رئيسياً لمباراة سلافيا براغ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا

الحكم الأذربيجاني يُعيَّن حكماً رئيسياً لمباراة سلافيا براغ وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج
تلقى الحكم الأذربيجاني الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا علي يار أغاييف تعييناً جديداً رفيع المستوى من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا حيث يكون أغاييف هو الحكم الرئيسي للمباراة التي ستجمع بين فريقي سلافيا براغ التشيكي وأرسنال الإنجليزي في المرحلة الرئيسية من دوري أبطال أوروبا والمقرر إجراؤها في 4 نوفمبر.
ويساعد أغاييف في هذه المباراة مواطناه زينالوف وأمير علي كحكمين مساعدين، فيما يتولى إلتشين مسييف مهام الحكم الرابع.
