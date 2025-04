Aserbaidschan und Malaysia prüfen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen

Baku, 15. April, AZERTAC

Der Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, hat sich mit dem stellvertretenden Außenminister Malaysias, Mohamad Alamin, zu Gesprächen über die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern getroffen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energiesicherheit und alternative Energien, Bildung und Tourismus, ebenso wie aktuelle regionale und internationale Themen.

Die Seiten betonten die Aussichten für eine vertiefte bilaterale Zusammenarbeit und unterstrichen die Bedeutung eines kontinuierlichen politischen Dialogs und gegenseitiger Kontakte in diesem Zusammenhang.

Auch die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Organisation südostasiatischer Nationen sowie die Zusammenarbeit in weiteren internationalen Organisationen, darunter die Vereinten Nationen (UN), die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC), die Bewegung der Blockfreien Staaten und die D-8 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wurden erörtert.

Die Gesprächspartner begrüßten den Beitritt Aserbaidschans zur D-8.

Zudem lobten sie die bevorstehende Ausrichtung des ECO-Gipfels im Jahr 2026 in Baku, im Rahmen des derzeitigen Vorsitzes Aserbaidschans in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (ECO), und tauschten sich über Kooperationsmöglichkeiten in diesem Kontext aus.

Der malaysische Vizeaußenminister gratulierte Aserbaidschan zur erfolgreichen Präsidentschaft und Ausrichtung der 29. Vertragsstaatenkonferenz (COP29) der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) sowie zu den bisher erzielten Ergebnissen.

Darüber hinaus tauschten die Seiten Meinungen zu weiteren Themen von beiderseitigem Interesse aus.

Am selben Tag fanden zudem politische Konsultationen zwischen den Außenministerien Aserbaidschans und Malaysias statt.