David Babayan: Ich reiste ins Ausland mit armenischem Pass

Baku, 7. April, AZERTAC

Im laufenden Prozess am Militärgericht in Baku am 7. April erklärte der Angeklagte David Babayan, dass er während seiner Tätigkeit als”Außenminister“ des in den ehemals besetzten Gebieten Aserbaidschans errichteten sogenannten Regimes ins Ausland reiste und zwar als Bürger der Republik Armenien.

Babayan betonte, dass er für Auslandsreisen einen armenischen Pass benutzte. ”Einige Personen – ”Beamte” des sogenannten Regimes – besaßen ebenfalls diplomatische Pässe. Wie unsere normalen Pässe wurden auch die diplomatischen von Armenien ausgestellt“, fügte er hinzu.

Der Prozess gegen armenische Staatsbürger, die beschuldigt werden, zahlreiche Kriegsverbrechen, schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen zu haben, läuft weiter.