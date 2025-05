Gericht zeigt Videoaufnahmen über David Ishkhanyans Unterstützung der Besetzung von Schuscha

Baku, 1. Mai, AZERTAC

Während der heutigen Gerichtsverhandlung am Donnerstag vor dem Militärgericht Baku wurden Videoaufnahmen gezeigt, auf denen der Angeklagte David Ishkhanyan zu sehen ist, wie er den Weg für aserbaidschanische Soldaten blockiert, die versuchten, die Besetzung von Schuscha zu verhindern.

Die von armenischer Seite erstellten Aufnahmen zeigen, dass die Gruppe unter der Leitung von Ishkhanyan auf Befehl von Monte Melkonyan die Straße blockierte, um den Vormarsch der aserbaidschanischen Truppen in Richtung Chodschawänd zu stoppen.

Im Video ist zu sehen, dass der damalige Kommandeur der Gruppe, Armen Awokjan, am 15. Mai 1992 bei den Kämpfen ums Leben, woraufhin David Ishkhanyan dessen Position übernahm.

Der Angeklagte wies die in den Videoaufnahmen dargestellten Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als Propaganda. Ishkhanyan erklärte, die Aufnahmen seien Anfang 2020 während der sogenannten „Parlaments- und Präsidentschaftswahlen“ des völkerrechtlich nicht anerkannten Regimes in den ehemals besetzten Gebieten Aserbaidschans entstanden. Er betonte, dass er zu jener Zeit aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen mit einem Gehstock unterwegs gewesen sei und physisch nicht in der Lage gewesen sei, an solchen Ereignissen teilzunehmen.

Der Prozess gegen mehrere armenische Staatsbürger, denen unter anderem Kriegsverbrechen, Terrorismus, Vorbereitung eines Angriffskriegs, Völkermord, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht sowie Terrorismusfinanzierung vorgeworfen werden, wird fortgesetzt.