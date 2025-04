Leyla Aliyeva trifft Vizepräsidentin von Vietnam

Hanoi, 22. April, AZERTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, traf sich im Rahmen ihres Besuchs in Vietnam mit Vo Thi Anh Xuan, der Vizepräsidentin der Sozialistischen Republik Vietnam.

Leyla Aliyeva überbrachte die Grüße der ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan und Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Mehriban Aliyeva, an Vo Thi Anh Xuan und zeigte sich zuversichtlich, dass die während des Besuchs geführten Gespräche und Treffen die bilateralen Beziehungen weiter stärken würden.

Während des Gesprächs lobten die Seiten die gegenseitigen Besuche der Präsidenten von Aserbaidschan und Vietnam und hoben deren wichtige Rolle bei der Vertiefung der Zusammenarbeit und des politischen Dialogs zwischen den beiden Ländern hervor.

Hervorgehoben wurde die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der diplomatischen Verbindungen zwischen den Staaten und der Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Treffen an der Hanoi Hochschule für Handel und Tourismus sowie an einer Sekundarschule für sehbehinderte Kinder stattgefunden haben und dass Projekte in den Bereichen Bildung, soziale Entwicklung und Umweltschutz fortgesetzt werden.

Die Diskussion konzentrierte sich auch auf die Förderung der Zusammenarbeit zur Stärkung des touristischen Potenzials, die Umsetzung von Austauschprogrammen in verschiedenen Bereichen und die Organisation von Kulturveranstaltungen, um das Erbe beider Nationen weiter zu fördern.