Offizielles Baku weist anti-aserbaidschanische Äußerungen von PACE-Präsident entschieden zurück

Baku, 12. April, AZERTAC

„Wir weisen die gegen Aserbaidschan erhobenen Anschuldigungen des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE), Theodoros Rousopoulos, in einem Interview mit Alpha News entschieden zurück und verurteilen sie aufs Schärfste“, erklärte Aykhan Hajizade, Sprecher des aserbaidschanischen Außenministeriums, in einer Stellungnahme zu den inakzeptablen, anti-aserbaidschanischen Äußerungen des PACE-Präsidenten.

Er sagte: „Es ist allgemein bekannt, dass Rousopoulos, Schwabe und andere seit jeher versucht haben, Aserbaidschans gerechte und auf internationalem Recht beruhende Position zu untergraben, obwohl Aserbaidschan auch nach ungerechtfertigten Maßnahmen der PACE, die gegen die Charta des Europarats verstießen, gesprächsbereit geblieben ist.

PACE hat sich im Laufe der Jahre durch seine von Doppelmoral geprägte anti-aserbaidschanische Politik den berechtigten Unmut des aserbaidschanischen Volkes zugezogen.

Den Staatschef unseres Landes als “Diktator“ zu bezeichnen und ihn zu beleidigen, ist völlig inakzeptabel, zeugt von politischer Ignoranz und ist schlichtweg töricht. Die derzeitige aufgeladene und teils hysterische Stimmung in der Versammlung unter der Leitung von Rousopoulos spiegelt die Krise innerhalb der PACE wider. Ähnliche Tendenzen sind auch im Europäischen Parlament zu beobachten.

Was unsere Haltung zu Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte betrifft, so ist es absurd, von Aserbaidschan die Umsetzung dieser Entscheidungen zu verlangen, da unser Land nicht an der Auswahl der Richter beteiligt war. Unter diesen Umständen ist eine Umsetzung der Urteile nicht möglich“.

„Aykhan Hajizade betonte zudem, dass Theodoros Rousopoulos – ebenso wie 76 weitere Mitglieder der PACE, die eine rechtlich zweifelhafte und aus aserbaidschanischer Sicht ungerechte Initiative zur Suspendierung der nationalen Delegation unterstützt hatten, auf der Einreiseliste unerwünschter Personen steht. „Sollte Herr Rousopoulos versuchen, nach Aserbaidschan einzureisen, wird ihm die Einreise verweigert“, erklärte Hajizade abschließend.