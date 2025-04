Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova spricht bei Koordinierungstreffen der Asiatischen Parlamentarischen Versammlung

Baku, 6. April, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, hielt eine Rede beim Koordinierungstreffen der Asiatischen Parlamentarischen Versammlung (APA), das im Rahmen der 150. Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Usbekistan stattfand.

Sie wies bei ihrer Rede darauf hin, dass dies bereits das dritte APA-Koordinierungstreffen sei, das von Aserbaidschan unter der Schirmherrschaft der IPU geleitet wurde. Solche Veranstaltungen leisten zur Vertiefung der Zusammenarbeit und Koordination in Bezug auf wichtige internationale Fragen von gemeinsamem Interesse, fügte sie hinzu.

Sie erinnerte an die 15. Plenarsitzung der APA unter dem Thema “Die Rolle der parlamentarischen Diplomatie bei der Stärkung multilateraler Zusammenarbeit in Asien“, die vom 18. bis 20. Februar 2025 in Baku stattfand. Frau Gafarova sagte, dass dieses Treffen – mit Teilnehmern aus 27 Ländern und 7 internationalen Organisationen – eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch über verschiedene gemeinsame Anliegen bot, sowohl hinsichtlich der Zusammenarbeit im Rahmen der Organisation als auch in Bezug auf breitere regionale und internationale Prozesse.

Sie sprach sie auch über die Prioritäten, die Aserbaidschan während seines Vorsitzes gesetzt habe. Diese betreffen institutionelle Stärkung der APA, die Erweiterung der Mitgliedschaft und die Verbesserung der Effizienz der bestehenden Gremien. Nach ihren Worten waren die Ergebnisse der 15. Sitzung in dieser Hinsicht sehr ermutigend. Im Anschluss an die Sitzung trat der Beratende Rat des Sultanats Oman als Vollmitglied der APA bei, während der Rat der Republik der Nationalversammlung von Belarus den Beobachterstatus erhielt.

Ebenfalls auf dieser Sitzung wurde eine Einigung über die Einführung eines APA-Haushalts erzielt – ein Schritt von großer Bedeutung für die Stärkung und Wirksamkeit der Versammlung. Frau Gafarova betonte, dass die Wiederbelebung des APA-Büros und die Abhaltung seiner Sitzungen bei jeder Zusammenkunft der Ständigen Ausschüsse der Organisation helfen, schneller auf neue Bedürfnisse zu reagieren.

Die Arbeit der Ausschüsse führte zur Annahme von 29 Resolutionen, die politische, wirtschaftliche, kulturelle, soziale, ökologische und andere Themen abdecken. Die Baku-Erklärung spiegelt die gemeinsame Position der Teilnehmer zu den diskutierten Fragen wider.

Zum Abschluss ihrer Rede sagte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, dass das unter der Schirmherrschaft der IPU-Versammlung abgehaltene APA-Koordinierungstreffen dazu beitragen werde, die Aufmerksamkeit der Parlamentarier auf gemeinsame Interessen zu lenken und Ressourcen zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu mobilisieren.