Präsident Ilham Aliyev gratuliert der christlichen Gemeinschaft in Aserbaidschan zu Ostern

Baku, 18. April, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev hat der orthodoxen christlichen Gemeinschaft in Aserbaidschan zu Ostern ein Glückwunschschreiben übermittelt.

Der Staatschef betonte, dass es in der Geschichte Aserbaidschans niemals Fälle von religiöser oder glaubensbedingter Diskriminierung gegeben habe und dass die ethnokulturelle Vielfalt des Landes bis heute bewahrt worden sei.

„Die Förderung und Ermutigung einer Kultur des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen sowie auf fortschrittlichen sozialen und moralischen Werten basiert, gehört zu den wichtigsten Richtungen unserer Staatspolitik.

Heute nimmt die christliche Gemeinschaft einen besonderen Platz in unserer Gesellschaft ein, in der ein Klima der nationalen und spirituellen Solidarität sowie beispielhafter Toleranz herrscht. Ich freue mich, feststellen zu können, dass unsere christlichen Bürger im öffentlichen, politischen und kulturellen Leben des Landes ehrenvoll vertreten sind und einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und zum Fortschritt unseres gemeinsamen Hauses – Aserbaidschans – leisten“, heißt es in dem Schreiben.

Der aserbaidschanische Präsident wies darauf hin, dass Ostern Erneuerung, Wiedergeburt, Mitgefühl und Barmherzigkeit symbolisiere und wünschte der christlichen Gemeinschaft ein frohes Fest.