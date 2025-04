TURKPA-Delegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev

Baku, 15. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 15. April haben Teilnehmer des zweiten Treffens der Vorsitzenden der Ausschüsse für Verteidigung und Sicherheit der TURKPA-Mitgliedsparlamente die Ehrenallee in Baku besucht. Teilnehmer ehrten hier das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legten frische Blumen an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.