Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 26 avril un coup de fil du président de la République d’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev.

Les chefs d’État ont discuté des questions sur le renforcement des relations d’amitié, de partenariat stratégique et d'alliance entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan.

Au cours de la conversation téléphonique, un échange de vues a eu lieu sur la mise en œuvre pratique des accords conclus à la suite de la visite d'État du président azerbaïdjanais en Ouzbékistan en août 2024.

Le travail productif réalisé dans le cadre de l’Année de la coopération économique a été souligné avec satisfaction.

Il a été affirmé que depuis le début de l'année, les échanges commerciaux ont augmenté de 20 pour cent, les projets mis en œuvre dans le textile, l'électrotechnique, l'énergie, l'agriculture, le tourisme et de nombreux autres domaines sont dans une phase active, et un riche programme d'échange culturel et humanitaire conjoint est en cours de mise en œuvre.

L’importance d’une préparation complète des sommets de haut niveau prévus cette année, y compris de la tenue de la prochaine réunion de la commission intergouvernementale, des forums des régions et des recteurs et des événements culturels a été soulignée.

Les présidents azerbaïdjanais et ouzbek ont également échangé sur les questions figurant à l'agenda régional. Ils ont discuté des événements multilatéraux à venir et de la coopération dans le cadre de l'Organisation des États turciques.